طارق رسلان: حفل تنصيب تتويج لإرادة 105 مليون مواطن وثقوا في زعيم وطني شجاع

تقدم اللواء طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ الأمين العام لحزب المؤتمر بالتهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة تنصيب سيادته بولاية رئاسية جديدة، مؤكداً بأن حفل التنصيب اليوم تتويج لإرادة 105 مليون مواطن وثقوا في قيادتهم الرشيدة، وفي زعيم وطنى شجاع قدم الكثير لوطنه.

وأضاف رسلان بأن كلمة الرئيس اليوم في حفل التنصيب بمقر مجلس النواب بالعاصمة الاداريه الجديدة، كاشفة عن إنجازات تحققت علي أرض الواقع، والمستقبل باهر للدولة المصرية في الجمهورية الجديدة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن هناك تفاؤل كبير في الأوساط السياسية في جني ثمار ما تحقق من إنجازات علي أرض الواقع، وإن العلاجات التى أقرها الرئيس السيسي للاقتصاد الوطني أتت نتائجها، وسيكون هناك انفراجة كبيرة.

مشيرًا إلى أن الأيام القادمة ستحمل مفاجئات كبيرة للمصريين بفضل الجهود المخلصة للرئيس السيسي.