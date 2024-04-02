الأهلى يصدر بيانًا يواسى فيه آليو ديانج فى وفاة والده

تلقى لاعب وسط فريق الأهلى ومنتخب مالى آليو ديانج، اليوم الثلاثاء، فاجعة مؤلمة.

وكان النادى الأهلى، قد أصدر بيانًا يواسي فيه ديانج على وفاة والده ببرقية عزاء عبر الحساب الرسمي للنادي على منصة «إكس».

وكتب الأهلي في برقية العزاء “محمود الخطيب رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة وقطاع كرة القدم، يتقدمون بخالص التعازي إلى لاعب الفريق أليو ديانج في وفاة المغفور له والده داعين المولى – عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان”.

ويلعب آليو ديانج بصفوف الأهلي منذ صيف 2019 عندما انضم من مولودية الجزائر.

ويتعافى لاعب الوسط المالي حاليا من إصابة في غضروف الركبة استلزمت إجراء عملية جراحية في النمسا.