الزمالك يبدأ تدريباته استعدادا لمواجهة فيوتشر في إياب ربع نهائي الكونفدرالية

استعدادًا لمواجهة مودرن فيوتشر المقبلة في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، قام المدير الفني لنادي الزمالك، البرتغالي جوزيه جوميز، بوضع برنامجًا تأهيليًا وبدنيًا خاصًا للاعبيه خلال المران الذي أقيم مساء اليوم «الثلاثاء»، على ملعب النادي،.

ويُذكر أن فريق نادى الزمالك، سيستضيف نظيره فريق مودرن فيوتشر يوم «الأحد» المقبل، فى منافسات الإياب من الدور ربع النهائي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، بعد الفوز ذهابًا 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد الماضي.

وتم تقسيم هذا البرنامج إلى فقرتين، الأولي كانت عبارة عن تدريبات بدنية واستشفائية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، لعلاج الإرهاق وتقوية العضلات.

وتضمن الجزء الثاني تدريبات تأهيلية باستخدام الأدوات المخصصة، بمشاركة جميع اللاعبين بما فيهم حراس المرمى.

وحرص جواوو ميجيل مدرب الأحمال على قيادة هذه الفقرة، بجانب أعضاء الجهاز الفني، وقام جوزيه جوميز المدير الفني بمتابعة البرنامج للوقوف على حالة اللاعبين البدنية.

ومنح جوزيه جوميز تعليمات فنية خاصة لنبيل عماد دونجا، لاعب الوسط الفريق، في جلسة خاصة مع اللاعب على هامش المران، منحه خلالها العديد من التعليمات الفنية الخاصة بمركزه بجانب متطلبات أخرى في إطار الاستعداد للمواجهة المقبلة.

وأدى دونجا البرنامج التأهيلي والبدني مع زملائه خلال المران، وتم الاكتفاء بهذا الجزء وعدم استكماله للتدريبات الجماعية بقرار من جوزيه جوميز المدير الفني وفقا للبرنامج الموضوع للاعب حتى لا يتعرض للإجهاد، على أن يشارك بشكل كامل في التدريبات المقبلة.