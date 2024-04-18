تمهيدًا لتثبيتهم.. وزارة الشباب تطالب المديريات بأسماء العاملين بالمراكز والأندية خلال أسبوع

تنفيذًا لتوصيات لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بناء على طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، وعدد من النواب؛ أصدرت الإدارة المركزية بوزارة الشباب والرياضة، يوم 15 إبريل الجاري، خطاب تعميم موجه إلى مديري مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.

وجاء في خطاب الإدارة المركزية بالوزارة؛ في إطار قيام الإدارة المركزية للموارد البشرية بوزارة الشباب والرياضة بإعداد بيان حصر باعدادوأسماء العاملين بالهيئات الشبابية مراكز الشباب بجميع المحافظات عن طريق مجالس إدارات تلك الهيئات، والتي يتم صرف أجورهم منالموارد الذاتية لها الواقعة في نطاق كل مديرية؛ وبناء عليه وجهت الإدارة بسرعة موافاتها ببيان حصر لجميع العاملين بالهيئات الشبابية(مراكز الشباب عن طريق مجالس إدارات تلك المراكز، وموافقتها ببيان شامل موضح به الاسم –تاريخ الميلاد – الرقم القومي– المؤهل– رقموتاريخ محضر موافقة مجلس الإدارة على العمل– الوظيفة التي يعمل بها– تاريخ بداية العمل– قيمة المكافأة الشهرية التي يتم صرفها– قيمةالمكافأة السنوية).

على أن يتم إرسال البيانات والمستندات المطلوبة في موعد أقصاه أسبوع من تاريخه وتسلم باليد بالإدارة المركزية للموارد البشرية بمقر وزارةالشباب والرياضة الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لاتخاذ اللازم.

وناقشت لجنة الشباب والرياضة في فبراير الماضي، طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب أحمد البرلسي وعدد من النواب المحترمين والخاصبتثبيت المتعاقدين بمحاضر مجالس الإدارة بمراكز الشباب والأندية، وخلال الاجتماع أبدى ممثلو وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيموالإدارة عدم ممانعاتهم في حال إعداد وزارة الشباب تصور لهيكل مقترح لتثبيت العاملين. وأوصت اللجنة بتقديم وزارة الشباب دراسة لهيكلمقترح لتثبيت العاملين في الأندية والمراكز وتقديمه للجهاز.