البرلسي: بدء أعمال تطوير كوبري الرباط بالمحلة بعد موافقة وزير النقل

بدأت اليوم، السبت، أعمال صيانة ورفع كفاءة كوبري الرباط بمدينة المحلة الكبرى، بناء على طلب النائب أحمد بلال البرلسي، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع.

وقال النائب: إن كوبري الرباط، بمثابة شريان مروري هام كونه يربط بين مدينة المحلة ومناطق من حي ثان المحلة، مثل عزبة حمد وعزبة ياسين، وكذلك يربط المدينة بقرى المركز، كقرية كفر حجازي، وقرية شبرا بابل.

كما أكد البرلسي، أنه سبق خاطب السيد محافظ الغربية في أغسطس من العام الماضي، وخاطب أيضا السيد وزير النقل والمواصلات في فبراير ٢٠٢٤، لسرعة الانتهاء من ٱعمال صيانة ورفع كفاءة الكوبري، الذي لم يشهد أي أعمال صيانة منذ عدة سنوات.

وبناء على مخاطبة نائب حزب التجمع، قامت لجنة من الإدارة المركزية بمنطقة وسط الدلتا التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري، بمعاينة الكوبري، وإصدار تقرير استشاري للبدء في أعمال الصيانة.

كما أوضح النائب أحمد بلال البرلسي، أن الاهتمام برفع كفاءة كوبري الرباط يأتي استجابة لشكاوى المواطنين التي وردت إليه، كما أنها تتوافق مع رؤية الحزب الساعية لرصف كافة المحاور الرئيسية بالمدينة.