المتحدث باسم الخارجية الصينية: فتح وحماس اتفقا على مواصلة الحوار

خلال المؤتمر الصحفي الدوري يوم الاثنين الماضي قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية “لين جيان” تعقيباً علي سؤال بشأن المحادثات بين فتح وحماس المنعقدة مؤخراً في بكين العاصمة الصينية أنه : بدعوة من الجانب الصيني، حضر ممثلو حركة التحرير الوطنية الفلسطينية (فتح) وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى بكين مؤخرًا لإجراء حوار صريح ومعمق بشأن ” تعزيز المصالحة الفلسطينية”. وأبدا الجانبان على نحو كامل إرادتهما السياسية لتحقيق المصالحة من خلال الحوار والتشاور، وناقشا العديد من القضايا المحددة، وحققا تقدمًا وصفه بالمشجعً

واضاف أن فتح وحماس اتفقا على مواصلة عملية الحوار هذه من أجل تحقيق الوحدة والتضامن الفلسطيني في أقرب وقت ممكن. وأعربا عن تقديرهما العالي للدعم الثابت من الصين للقضية العادلة للشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه الوطنية الشرعية، وشكرا الجانب الصيني على جهوده المبذولة لمساعدة الفلسطينيين على تعزيز وحدتهم الداخلية، وتوصلا إلى توافق في الآراء حول أفكار للحوار المستقبلي.