تعديل فى خط الدفاع بتشكيل الأهلى لمواجهة الجونة

يدرس حاليًا مدرب الأهلى مارسيل كولر، إجراء تعديل دفاعى فى تشكيل الفريق الذى سيخوض به مواجهة الجونة القادمة بمسابقة الدورى الممتاز، وذلك في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري المصري «دورىNile»، يوم «السبت» المقبل.

ويتجه السويسرى مارسيل كولر، للاعتماد على المدافع ياسر إبراهيم بجوار محمد عبدالمنعم، فى مواجهة الجونة القادمة وذلك بعد تعافيه من الإصابة بشكلٍ تام، كما يهدف كولر لتجهيز ياسر إبراهيم خلال المنافسات من أجل العودة لحساسية المباريات، قبل خوض نهائى دورى أبطال أفريقيا ضد الترجى التونسى، مايو الجارى.

ويعود ياسر إبراهيم، بجانب محمد عبدالمنعم فى قلب دفاع الأهلى، بدلاً من رامى ربيعة الذى شارك أساسياً فى الفترة الماضية ولكنه ارتكب أخطاءًا وضعته في مرمى الانتقادات.