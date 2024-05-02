الأهلى يواجه الألومنيوم.. والزمالك أمام بروكسى في دور الـ32 بكأس مصر

أسفرت قرعة دور الـ32 من بطولة كأس مصر لموسم 2023-2024، التي أجريت ظهر اليوم الخميس، عن مواجهات سهلة للأهلي والزمالك.

ويلعب الأهلي أمام الأولومنيوم، فيما يلتقي الزمالك نظيره بروكسي.

وأكد رئيس لجنة المسابقات عامر حسين، أنه سيتم إعلان مواعيد مباريات دور الـ32 يوم الأثنين المقبل بشكل كامل.

وفيما يلي نستعرض نتائج قرعة دور الـ32 من كأس مصر:

الألومنيوم × الأهلي

الواسطى × فاركو

بتروجت × البنك الأهلي

جمهورية شبين × المصري

النصر × بيراميدز

أبو قير للأسمدة × الاتحاد

الترسانة × المقاولون العرب

بلدية المحلة × الجونة

بروكسي × الزمالك

بورفؤاد × طلائع الجيش

القناة × الإسماعيلي

لافيينا × سموحة

بترول أسيوط × فيوتشر

النجوم × إنبي

مكادي × سيراميكا كليوباترا

زد × الداخلية