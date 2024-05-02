بدون راحة.. الأهلى يبدأ تدريباته استعدادًا لمباراة الجونة

يعود فريق الأهلي، لخوض تدريباته الجماعية، استعدادًا لخوض مباراته المرتقبة التي تجمعه أمام نظيره الجونة، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز، على ستاد القاهرة الدولي، في المباراة التي تجمع بين الفريقين، في الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف لاعبو الأهلي تدريباتهم الجماعية، مساء اليوم «الخميس»، بدون أى راحة على ملعب مختار التتش، تحت قيادة المدير الفنى لـ«المارد الأحمر» مارسيل كولر، مباشرة بعد الفوز الذى أمس «الأربعاء» حققه على الإسماعيلى.

ورفض مارسيل كولر منح لاعبى الأهلى أى راحة من التدريبات الجماعية، قبل لقاء الجونة، في ظل ضيق الوقت حيث تقام المباراة المرتقبة بعد غد السبت.

وكان فريق النادى الأهلى، قد حقق الفوز على حساب نظيره فريق النادى الإسماعيلى، فى اللقاء الذى جمع بينهما ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز، بهدفين مقابل هدف.

ورفع فريق الأهلي رصيده من النقاط إلى النقطة 24 ليحتل المركز الحادي عشر ضمن جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، جمعهم من 12 مباراة خاضها منذ انطلاق الموسم الحالي من المسابقة المحلية.