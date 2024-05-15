رئيس لجنة الصحة بالبرلمان يكشف سبب الاستعانة بالأطقم الطبية الأجنبية 

قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: إن مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية يهدف إلى أثراء المنشات الصحية الحكومية بالخبرات والكفاءات الطبية، فضلًا عن رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة داخل هذة المنشأت التزاما بدور الدولة فى تقديم الخدمة الصحية للمواطنين.

ولفت رئيس اللجنة إلى إنه سيتم سيتم اشراك المجتمع الأهلي في هذا التطوير.

وحول الاستعانة ببعض الأطقم الطبية الأجنبية داخل المستشفيات الحكومية أوضح الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب؛ أن هذا العرف ليس بجديد لاسيما فى بعض التخصصات الطبية التي تحتاج إلى الفرق الطبية المتطورة مثل أمراض الأورام.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن مشروع القانون الذى تقدم من الحكومة كان يلزم بتشغيل نسبة 50% من الأطقم الطبية الأجنبية في المنشآت الصحية التي سيتم منح الالتزام لها، لكن المناقشات داخل اللجنة أنتهت إلى الاستعانة في المستشفيات بألاطقم الطبية المصرية سواء أطباء أو أفراد أو هيئة تمريض أو فنيين لضمان كامل حقوقهم وتشجيعاً لهم على أن يكون لهم الدور الأكبر في جميع المنشآت الصحية داخل مصر.

وقال رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: سيتم تشغيل الأطقم الطبية الأجنبية بالمنشآت الصحية التي سيتم منح الالتزام بنحو 25% فقط.

وكانت اللجنة قد عقدت عدة اجتماعات بحضور وزير الصحة والمستشارين القانونيين بهدف إعدادصياغة متزنة للقانون، وذلك بمراعاة استمرار تقديم خدمات التأمين الصحي، وكذلك استثناء مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة من تطبيق أحكام القانون.