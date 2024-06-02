وزارة العمل: مشاركة فى ندوة للتوعية بعنوان “المرأة شريك التنمية ” بالشرقية

شاركت مديرية العمل بمحافظة الشرقية ، من خلال إدارة شئون المرأة وتكافؤ الفرص بالندوة الموسعة تحت عنوان “المرأة شريك التنمية ” بقاعة الإجتماعات ، بمقر أمانة المحافظة بحزب مستقبل وطن ، وتناولت الندوة مناقشة عدة موضوعات منها : التأكيد على دور المرأة بإعتبارها النواة الأولى للمجتمع ، والتأكيد على أن المرأة شريك أساسي وقاسم مشترك مع الرجل في بناء وتنمية المجتمع ، وخلق بيئة متوازنة لتحقيق التنمية الشاملة ، ودعم المرأة وتأهيلها في مختلف المجالات السياسية والمجتمعية ، من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تهدف الي تأهيل وتمكين المرأة المصرية بمختلف المراكز والمدن والقري ، وعقد ندوات تثقيفية، للتعريف بأهم متطلبات المرحلة وسبل دعم مؤسسات الدولة ، ووضع آلية عمل داخل مراكز المحافظة في مقدمتها دعم المرأة المعيلة، من خلال التدريب، لريادة مشروعات متناهية الصغر للأسر الاولي بالرعاية ، وخطة عمل لتنفيذ العديد من الفاعليات والندوات التوعوية على سبيل المثال: دور المرأة في المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المختلفة وضرورة الالتحام مع كافة المواطنين بمختلف قري ومراكز المحافظة ، وحماية المرأة من جرائم العنف بتطبيقات النقل الذكي ، يأتى ذلك في إطار التكامل مع منظمات المجتمع المدني..

وأوضح أحمد عبد الهادى مدير مديرية العمل بالشرقية فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الجهود تاتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول الحقوق والواجبات التى كفلها قانون العمل ، مع الاهتمام بتمكين المرأة إقتصادياً وتدريبها وتأهيلها وتنمية مهاراتها على المهن التى يحتاجها سوق العمل داخل المحافظات ، ومساعدتها ودعمها من خلال التنسيق والتعاون مع الاجهزة والجهات المعنية على بدء مشروعاتها الخاصة ، وأضاف مدير المديرية أنه حاضر بالندوة: الدكتورزينب فهيم أمين امانة المرأة بالشرقية والمدير الإداري لمجمع عيادات مستقبل وطن، والدكتور شاكر عابدين أمين مساعد الحزب بالامانة المركزية بالشرقية ، بمشاركة أمينات المرأة بحزب مستقبل وطن بكافة مراكز المحافظة ، كما جرى الرد على كافة الإستفسارات ، والتأكيد على دور المرأة في مواجهة كافة التحديات التي تواجهها الاسرة المصرية.