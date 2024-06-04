ليفربول يبقى على محمد صلاح فى صفوف الفريق

أشارت تقارير إعلامية بريطانية إلى أن نادى ليفربول الإنجليزى، حسم مستقبل الدولى المصرى محمد صلاح، جناح “الريدز”.

ويملك اللاعب صاحب الـ”31″ عامًا عقدًا مع الريدز حتى يونيو عام 2025، وارتبط بالانتقال إلى الدورى السعودى، فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف أحد المواقع الرياضية البريطانية، أن محمد صلاح سوف يبقى فى ليفربول، بالموسم المقبل.

وواصل الموقع البريطانى أن النادى الإنجليزى يريد النظر في تعزيز الفريق بالموسم الأول للهولندى آرنى سلوت، المدير الفنى الجديد للريدز، بدلًا من رحيل أى لاعبين مهمين.

وكان محمد صلاح، قد شارك فى 44 مواجهة مع الريدز، بالموسم المنصرم، بكل المسابقات، حيث سجل 25 هدفًا وصنع 14 آخرين.

ويلعب الجناح المصرى فى الريدز منذ عام 2017، بعد قدومه من روما الإيطالى، مقابل 42 مليون يورو.

وتوج محمد صلاح مع الريدز بكل من، الدوريى الإنجليزى مرة، كأس الاتحاد الإنجليزى مرة، دورى أبطال أوروبا مرة، كأس العالم للأندية مرة، كأس السوبر الأوروبى مرة، الدرع الخيرية مرة وكأس كاراباو مرتين.