اليوم.. المهمة الرسمية الأولى لحسام حسن فى تصفيات كأس العالم 2026 مصر وبوركينا فاسو.. التطلع لخطوة إضافية.. وصراع يشتد.. و«الفراعنة» لا يعرف الهزيمة من «الخيول»

فى تمام العاشرة من مساء اليوم «الخميس»، موعد عشاق كرة القدم فى مصر والعالم العربى، مع مواجهة فيما بين المنتخب الوطنى المصري أمام نظيره بوركينا فاسو، على ملعب استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ولقاء اليوم هو الاختبار الرسمى الأول للجهاز الفنى بقيادة حسام حسن، بعدما كان قد خاض دورة ودية فى مارس الماضى شهدت مباراتين ضد كل من نيوزيلندا وكرواتيا فاز فى الأولى بهدف، وخسر فى الثانية بنتيجة 4-2.

ويأمل أبناء «الفراعنة» فى تحقيق الفوز من أجل مواصلة مشوار صدارة المجموعة بنجاح، والاقتراب خطوة أخرى من التأهل للمونديال، لاسيما أن المنتخب البوركينى يعد المنافس الأقوى فى المجموعة، التى تضم أيضا كل من غينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتى.

ورغم ان لقاءات المنتخبين المصرى والبوركينى أظهرت التفوق المصرى، إلا أن الفريق الضيف يأمل أيضًا فى قلب حسابات المجموعة إذ يمتلك 4 نقاط فى وصافة الترتيب متساويا مع غينيا بيساو بعدما خاض كل منهما مباراتين، وانضم لهما منتخب سيراليون بفوزه أمس «الأربعاء» على جيبوتي ليصل لنفس الرصيد بعد 3 مباريات.

أما منتخب مصر الذي فاز فى أول جولتين ووصل للنقطة 6 فيتطلع للانطلاق في الصدارة والابتعاد عن منافسيه قدر الإمكان، علما بأنه يخوض مواجهة أخرى يوم «الإثنين» المقبل، خارج الديار أمام غينيا بيساو فى الجولة الرابعة.

منتخب «الفراعنة» يدخل لقاء اليوم وهو فى صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، متفوقا على بوركينا فاسو صاحب الوصافة بأربعة نقاط بالتساوى مع غينيا بيساو صاحبة المركز الثالث ومنتخب سيراليون، والفوز اليوم يمهد طريق «الفراعنة» لتعزيز الصدارة والاقتراب من التأهل لنهائيات كأس العالم.

ويقع منتخبا بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 برفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخبى جيبوتى وسيراليون.

وكان منتخب بوركينا فاسو، قد سقط بفخ التعادل فى الجولة الأولى أمام غينيا بيساو بهدف لكل منتخب، قبل أن يحقق المنتخب البوركينابى الفوز فى الجولة الثانية على حساب ضيفه الإثيوبى بثلاثية نظيفة.

ويتسلح المنتخب الوطني بسجل مشرف وخالٍ من الهزائم أمام بوركينا فاسو، قبل اللقاء الذى يجمع المنتخبين اليوم فى الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وتاريخياً.. خاض منتخب مصر ضد بوركينا فاسو 7 مباريات، تنوعت بين بطولة أمم أفريقيا ودورة الألعاب الأفريقية وبعض المواجهات الودية، حيث يحتفظ «الفراعنة» بسجل ذهبى أمام منتخب بوركينا فاسو، فلم يتلق الفراعنة أى هزيمة خلال المواجهات السبع، فحقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى مباراتين.

وفاز منتخب مصر على بوركينا فاسو بنتيجة أربعة أهداف فى مواجهتين، الأولى بدورة الألعاب الأفريقية نسخة 1973 بنتيجة 4-2، والثانية فى أمم أفريقيا نسخة 2000 بنفس النتيجة.

ومن المتوقع أن يبدأ حسام حسن، مباراة بوركينا فاسو، بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد الشناوي، ورباعي الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، ومحمد عبد المنعم، ورامى ربيعة، ومحمد هانى، وفى الوسط: مروان عطية، وأكرم توفيق، وإمام عاشور، وفى الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، ومحمد صلاح، ومصطفى محمد.

وطالب المدير الفنى لمنتخب «الفراعنة» حسام حسن، من جميع اللاعبين بالتركيز الشديد فى المباراة وعدم الانشغال بأى أمور أخرى لتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير المصرية المتعطشة للعودة لكأس العالم من جديد .

وعقد لاعبو منتخب مصر الكبار، وعلى رأسهم محمد صلاح ومحمد الشناوي ومحمود تريزيجيه، جلسات مع اللاعبين لتحفيزهم لتحقيق حلم الوصول لكأس العالم مجددا، واغتنام الفرصة وعدم التفريط فى أي نقطة للحفاظ على صدارة المجموعة.

وتُعد مباراة المنتخب المصرى الليلة هى الرسمية الأولى تحت قيادة المدرب حسام حسن، والذى

أُسندت إليه المهمة الفنية فى 6 فبراير الماضى، عقب توديع منافسات كأس أمم أفريقيا 2023 من دور ثمن النهائى، حيث مباراتين وديتين فى بطولة كأس عاصمة مصر الدولية، فاز في الأولى (1-0) على نيوزيلندا، وخسر الثانية بأربعة أهداف لهدفين ضد كرواتيا.

وقال المدير الفنى للفراعنة حسام حسن، فى المؤتمر الصحفى: «سعيد لتواجد صلاح وأرى حب اللاعبين له.. هو مميز وملتزم، ولديه إصرار على تحقيق إنجاز رفقة اللاعبين، وسعيد بالروح الموجودة بين اللاعبين.. ومنتخب بوركينا فاسو ليس ضعيفًا بل منافس كبير على بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2026».

ومن جانبه، قال مدرب بوركينا فاسو براما تراورى، فى المؤتمر الصحفى: «بالنسبة لنا، جئنا هنا لنقدم كل ما لدينا أمام مصر، ومنتخب مصر الفريق المرشح الأول بالتأكيد فى تصفيات كأس العالم 2026».

ويُذكر أنه انطلقت أمس «الأربعاء»، منافسات الجولة الثالثة من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والمقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك، حيث خاض منتخب سيراليون الجولة الثالثة، ونجح فى تحقيق الفوز على جيبوتي 2-1.

ومن جانبه، كشف قائد منتخب مصر محمد صلاح، أهمية تحقيق الفوز فى مباراة اليوم «الخميس» أمام بوركينا فاسو.

وقال محمد صلاح فى تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية لوزارة الرياضة: «جميع اللاعبين مستعدين لتقديم كل ما لديهم للفوز بالمباراة اليوم واقتناص نقاط المباراة للاقتراب نحو حلم التأهل لكأس العالم وإسعاد الجماهير».

وأضاف محمد صلاح: «الروح المعنوية للفريق مرتفعة واللاعبون مصممون على تحقيق الفوز».

فيما أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، على ثقته فى إمكانيات اللاعبين والجهاز الفنى فى تحقيق طموحات وتطلعات الجماهير المصرية، مشيرًا إلى أهمية هذه المباراة وتأثيرها على مسار المنتخب الوطنى وتطلعات الشعب المصرى.

ووجه الوزير أشرف صبحى، دعوته للجماهير المصرية كافة بمختلف الانتماءات لحضور المباراة ودعم لاعبى المنتخب وجهازه الوطنى فى أول لقاء رسمى له.