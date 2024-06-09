جوزيه جوميز يتابع مصابى الزمالك استعدادا لاستئناف الدورى الممتاز

عقد المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، البرتغالى جوزيه جوميز، جلسة مع معاونيه على هامش المران الذى أقيم مساء اليوم “الأحد” على ملعب النادى، استعداداً لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا المقبلة فى مسابقة الدورى الممتاز.

وحرص جوميز خلال الاجتماع بمعاونيه على مناقشة بعض الأمور الخاصة ببرنامج الفريق، استعداداً للفترة المقبلة المهمة فى مشوار الفريق، و الاطلاع على التقارير الخاصة بالفريق خلال المباريات الودية الأخيرة، إلى جانب الاطمئنان على سير البرنامج التأهيلى والبدنى.

واطمأن جوميز من رئيس الجهاز الطبى الدكتور محمد أسامة، على حالة اللاعبين المصابين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجارى، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز “دورىNile”.