مجموعة مصر.. جيبوتى وإثيوبيا يتعادلان بتصفيات المونديال

حسم التعادل الإيجابى بهدف لمثله مباراة منتخب جيبوتى ضد نظيره الإثيوبى فى إطار الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية لكأس العالم 2026.

وفى المجموعة الأولى التى تضم منتخب مصر، جاء التعادل بنتيجة 1-1، بعدما تقدم أصحاب الأرض فى الدقيقة 29 عن طريق جابريال دادزى، فيما تعادل بعدها بدقيقتين مينيلو ونديمو للضيوف.

ومنح التعادل جيبوتى نقطة أولى فى مشوار التصفيات، أما المنتخب الإثيوبى فأصبح رصيده 3 نقاط من 3 تعادلات وهزيمة.

ويلتقي منتخب مصر متصدر المجموعة برصيد 9 نقطة مع غينيا بيساو (5) مساء الإثنين في الجولة الرابعة على ملعب الأخير.