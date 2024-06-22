دون راحة.. الأهلى يستعد بقوة للقاء القمة أمام الزمالك

قرر المدير الفنى للأهلى، السويسرى مارسيل كولر، بدأ التحضير اليوم «السبت»، لمباراة القمة أمام الزمالك دون منح اللاعبين أى راحة، والتى تُقام يوم «الثلاثاء» المقبل، 25 يونيو الجاري، ضمن مباريات الجولة 27 من مسابقة الدورى الممتاز «دورىNile»، لموسم 2023-2024.

وكان الأهلى قد حقق فوزًا صعبًا أمام الداخلية بهدفين مقابل هدف، فى المباراة المؤجلة من الجولة 12، والتى أُقيمت مساء أمس «الجمعة» على استاد السلام.

ومن المقرر أن يخوض فريق الاهلى مرانه فى السادسة مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، حيث سيعقد كولر محاضرة بالفيديو للاعبى الفريق لتحليل مباراة الزمالك المقبلة.

وفى سياق متصل، سيدخل الأهلى فى معسكر مغلق يوم «الاثنين» المقبل، استعدادًا للمباراة المرتقبة، فيما أصدر نادى الزمالك بيانًا يطالب فيه بفتح تحقيق عاجل حول أحداث مواجهته الأخيرة أمام المصري، والتى انتهت بخسارة الزمالك (1-2)، على ملعب برج العرب، مؤكدًا فى بيانه أنه لن يخوض أى مباراة فى الدور الثانى بعد مباراته المؤجلة ضد فاركو، بما فى ذلك مباراة القمة أمام الأهلى.