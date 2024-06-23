الزمالك يعيد محمد عواد للتدريبات الجماعية دون خوض مباريات

استقر مسئولو الزمالك على إرجاء الإعلان عن نتيجة التحقيق الذى خضع له حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك محمد عواد، على خلفية الأزمة التى نشبت بينه زميله حسام عبد المجيد فى مباراة المصرى الأخيرة والمؤجلة بالجولة الحادية عشرة من بطولة الدورى، لنهاية الأسبوع الجارى.

وتقرر أن ينتظم محمد عواد فى التدريبات الجماعية للزمالك، دون أن يلعب أى مباراة رسمية لحين صدور القرار النهائى للعقوبة المقرر توقيعها عليه، ومن المقرر الإعلان عن عقوبة عواد نهاية الأسبوع الجارى.

وكان مدير الكرة بالزمالك عبد الواحد السيد، قد قرر خصم 25% من المستحقات المالية لمحمد عواد حارس مرمى الفريق، على خلفية مشادته مع زميله حسام عبد المجيد خلال مباراة المصرى البورسعيدى والتى انتهت لصالح الأخير بهدفين مقابل هدف.

وكان محمد عواد قد دخل فى مشادة عنيفة مع زميله حسام عبد المجيد، بعد الهدف الثانى للمصرى البورسعيدى، ونهره بشدة على مرأى ومسمع من الجميع.