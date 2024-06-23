الإسبانى أليخاندرو مونييز حكماً لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك

ضمن الجولة السابعة والعشرين من عمر الدورى الممتاز «دورىNile»، تُقام مباراة القمة فيما بين فريقى الأهلى والزمالك، والتى سيديرها تحكيميًا، طاقم حكام إسبانى بقيادة أليخاندرو مونييز رويز، ويعاونه الحكمان المساعدان دييجو سانشيز روخو وفابيان بلانكو، والحكم الرابع فرانشيسكو خوسيه، فيما يُدير تقنية حكم الفيديو المساعد الـ«VAR»، سانتياجو خايمى لاتريو ويساعده ميجيل أنخيل أورتيز أرياس.

وكان مسئولو النادى الأهلى، قد أرسلوا منذ ساعات قليلة 70 ألف دولار، لاتحاد الكرة قيمة استقدام طاقم تحكيم أجنبى لإدارة مباراة القمة أمام الزمالك بـ«دورىNile».

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى السابعة مساء «الثلاثاء» المقبل، على ملعب استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز«دورىNile».

وتعد مباراة الأهلى والزمالك مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدورى، عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الداخلية لضمان تحقيق انتصار جديد على الداخلية ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.