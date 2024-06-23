تعرف على شروط طلائع الجيش للموافقة على بيع شحاتة للزمالك

حدد نادى طلائع الجيش شروطه للموافقة على بيع اللاعب محمد شحاتة المُعار من الفريق إلى الزمالك، بنية الشراء مع نهاية الموسم الحالى 2023-2024، حيث يلعب محمد شحاتة فى الزمالك على سبيل الإعارة قادمًا من الطلائع فى يناير الماضى، وحتى نهاية الموسم.

ووضع نادى طلائع الجيش شرط، أنه يتعين على نادى الزمالك دفع مبلغ 18 مليون جنيه لشراء اللاعب بشكل نهائي، منها 10 ملايين قيمة الصفقة و8 ملايين مُتبقية من صفقة عمرو السيسى حسب ما نشرته تقارير إعلامية.

محمد شحاتة، والبالغ من العمر23 عامًا، لعب 15 مباراة بقميص الفارس الأبيض وحصد معه بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.