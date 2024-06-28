أبوشقة: إرادة المصريين فولاذية وعصية و30 يونيو أول طوبة في بنيان الجمهورية الجديدة

تقدم المستشار بهاء ابوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات القوات المسلحة المصرية، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، مؤكداً بأنها ثورة فرقت بين الحق والباطل، وأنها اول خطوة في تاريخ مصر الحديث واول طوبة في بنيان الجمهورية الجديدة، وستظل ملهمة للمصريين لمواجهة التحديات.

وأضاف أبوشقة: أن ماقام بة الرئيس السيسي من إجهاض لمخططات دولية، كان تهدف إلى تقسيم مصر وتفتيتها وزوالها، حفر في سجلات التاريخ باسم زعيم وطني شجاع، حافظ علي وطنه، وستظل مواقف هذا البطل المصري، تدرس ورسخت معاني النبل والأخلاق والشرف والوطنية.

وتابع: 30 يونيو أصبحت ملهمه للشعوب، التي تعاني من حروب الجيل الرابع بالتفتيت والتخريب والدمار، وأصبحت مسار إعجاب لكل الدول الراعية للسلام والاستقرار، وباتت ثورة المصريين نموذج فخر لالتحام قوي الشعب مع جيشة للخلاص من الجماعات التي أرادت اختطاف الوطن.

وبين كيل الشيوخ أن ماحدث من إنجازات وتنمية حقيقية علي أراض الواقع بعد 30 يونيو هي معجزات حقيقية، وكانت تحتاج إلي مئات السنين، تم بناؤها في مدة قصيرة لتؤكد أن الإرادة المصرية فولاذية عصيه علي كل معتدي.

وطالب وكيل مجلس الشيوخ في ذكرى ثورة 30 يونيو بالالتفاف حول الرئيس السيسي والقيادة المصرية لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية، والتي لم تنجح منذ 11 عام، وعادت لتطل برأسها بحروب اقتصادية، ولكن مصر باقية وحاضرة وستظل رايتها خفاقه في عنان السماء تقهر المستحيل.