برلماني: 30 يونيو علامة مضيئة بأحرف من نور في سجلات التاريخ وبداية انطلاق الجمهورية الجديدة

وجه النائب مجاهد نصار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، مؤكدًا أن هذه الثورة العظيمة برهنت على نجاح إرادة المصريين في تحقيق تغيير جذرى بمجرى التاريخ المصري بعد تصحيح المسار وإنقاذ الوطن من يد الجماعة الإرهابية.

وقال النائب: إن ثورة 30 يونيو ستظل علامة مضيئة بأحرف من نور في سجلات التاريخ، لأنها بداية انطلاق مصر نحو الجمهورية الجديدة وإنطلاق مسيرة البناء والتنمية الحقيقية في مختلف قطاعات الدولة بفضل سياسة ورؤية الرئيس السيسي الحكيمة، الذى أعاد لمصر الأمن والأمان والاستقرار بمحاربته للإرهاب والقضاء عليه، وإقامة المشروعات التنموية الضخمة التي انتشرت كالشمس في جميع محافظات الجمهورية.

وتابع النائب مجاهد نصار: أن ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة تاريخ محفور فى ذاكرة كل مصري وعلامة مضيئة بأحرف من ذهب في تاريخنا الوطني، تلك الثورة التي أنقذت مصر من نفق مظلم، وكانت بداية انطلاق الدولة المصرية الحديثة في ثوبها الجديد.

ووجه النائب تحية تقدير واحترام لشهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم وقدموا حياتهم فداء لهذا الوطن.