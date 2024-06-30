الزمالك يحسم الجدل حول المشاركة فى السوبر الإفريقيى والكونفيدرالية
حسم عضو مجلس إدارة الزمالك عمرو أدهم، موقف مشاركة الفريق الأبيض فى كأس السوبر الإفريقى أمام الأهلى، وبطولة الكونفيدرالية فى الموسم المقبل، وذلك فى ظل عدم حصول النادي على الرخصة.
وقال عضو مجلس إدارة نادى الزمالك فى تصريحات إعلامية اليوم “الأحد”، أن النادى الأبيض سيحصل على الرخصة ويشارك فى البطولات القارية القادمة.
ويسعى فريق نادى الزمالك للتوصل لاتفاق مع لاعبه المغربى السابق خالد بوطيب، حول الغرامة الموقعة على النادى بشكل نهائى، لحل أزمة الحصول على الرخصة الإفريقية.
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