الزمالك يحسم الجدل حول المشاركة فى السوبر الإفريقيى والكونفيدرالية

حسم عضو مجلس إدارة الزمالك عمرو أدهم، موقف مشاركة الفريق الأبيض فى كأس السوبر الإفريقى أمام الأهلى، وبطولة الكونفيدرالية فى الموسم المقبل، وذلك فى ظل عدم حصول النادي على الرخصة.

وقال عضو مجلس إدارة نادى الزمالك فى تصريحات إعلامية اليوم “الأحد”، أن النادى الأبيض سيحصل على الرخصة ويشارك فى البطولات القارية القادمة.

ولم يحصل نادى الزمالك على الرخصة الأفريقية بالفترة الحاية وقد نجح اتحاد الكرة في منح النادي مهلة لمدة 5 أيام، لحل هذه الأزمة.