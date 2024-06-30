تعرف على التفاصيل المالية لانتقال يوسف أيمن إلى الأهلى

حسم مسئولو النادي الأهلى، صفقة التعاقد مع مدافع الدحيل القطرى يوسف أيمن، بعقد لمدة موسم على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

وبحسب ما نشرته تقاريرإعلامية، فإن إدارة النادى الأهلى، دفعت 250 ألف دولار من أجل استعارة يوسف أيمن لمدة موسم من الدحيل القطرى، خلال اليومين الماضيين.

وأشار موقع رياضى إلى أن، النادى الأهلى يمتلك خيار شراء يوسف أيمن بعد نهاية الإعارة مقابل 500 ألف دولار.

وكان المدير الفنى للنادى الأهلى،السويسرى مارسيل كولر، قد تراجع عن عدم التعاقد مع يوسف أيمن، بعد فشل ضم الجزائرى زين الدين بلعيد، الذى انتقل للدورى البلجيكى، قادما من اتحاد العاصمة.

ويذكر أن، النادى الأهلى، فاز على فاركو بهدفين لهدف، “الجمعة” الماضى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدورى الممتاز “دورىNile”.