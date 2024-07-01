برلمانية تطالب برفع درجات الرأفة للثانوية العامة بحد أدنى 5% تعويضًا عن ساعات انقطاع الكهرباء

تقدمت النائبة ولاء التمامي عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وزير التعليم بشأن المطالبة برفع درجات الرأفة لأبنائنا طلاب الثانوية العامة بحد أدنى 5%، وذلك تعويضًا عن الفترة التي تم فيها انقطاع التيار الكهربائي اثناء استذكار الطلاب لدروسهم.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن فترات انقطاع التيار الكهربائي كان لها الاثر المباشر علي قدرات الطلاب لمراجعة المواد التعليمية، لتكون درجات الرأفة الـ5% تضامنًا من الوزارة مع الأزمة التي عانت منها الاسر المصرية، وعامل لتهدئة الرأي العام في الشارع المصري، بحسب ما جاء في الطلب.