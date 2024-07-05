بالارقام حصاد الشباب والرياضه بالقليوبيه خلال 2023 -2024  

صرح الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، عن حصاد وانجازات مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية من تنفيذ للبرامج والانشطه والمشروعات الانشائية، والمشروعات القوميه والتي تم تحقيقها في ضوء رؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضه، تزامنا مع انتهاء العام المالي الحالي 2023 -2024

اوضح الصبروط، أن رؤية واستراتيجية وزاره الشباب والرياضه وفقا لتوجيهات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه ، تسعى للارتقاء بجوده حياة الشباب المصري وتنمية مهاراته واكتشاف مواهبه ونشر ثقافه الممارسه الرياضية والأنشطة الثقافية لدى جموع الشعب المصري، بالاضافة للاهتمام بقطاع البطولة الرياضية لتمثيل مصر في كافة المحافل الدوليه ، وفي هذا الصدد تعمل وزارة الشباب والرياضة في اتجاهين متوازيين لدفع معدلات الانجاز ، وهما تطوير البنية الانشائية بمراكز الشباب والانديه وتطوير البرامج والانشطة والخدمات المقدمة للنشئ والشباب ، لتغيير الصورة الذهنيه لمراكز الشباب والانديه لكونها مراكز غير مقتصر على ممارسه الرياضه فقط ، بل تمتد للتنوع في الانشطه بالشكل الذي يحقق استراتيجيه بناء الانسان وتكوين الشخصية المتكاملة الاركان.

وعلى صعيد تطوير البنية الانشائية بمراكز شباب والاندية استطاعت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية من تنفيذ 22 مشروع استثماري متنوع بنظام حق الانتفاع b.o.t ما بين حمامات سباحة وقاعات افراح وملاعب ومحلات تجارية بتكلفه انشائية تتخطى 220 مليون جنيه، كما بلغت قيمة الخطة الاستثمارية الواردة من وزارة الاستثمار ووزارة التخطيط والمالية ، و التي تم من خلالها انشاء 3 مراكز شباب جديده ومباني اداريه بقيمه تبلغ 8 مليون و500 الف جنيه وشملت انشاء مركز شباب دار الكتب ومركز شباب الاهالي ومركز شباب عرب الصوالحه الشرقية ، كما تم سداد مديونيات مركز شباب برشوم الصغرى ، بالاضافه للخطه الاضافية لرفع كفاءة المنشات والتي يتم تنفيذها من موازنة مديرية الشباب والرياضه بالقليوبية، وبلغ قيمتها 2 مليون جنيه لانشاء ورفع كفاءه 5 مراكز شباب على مستوى المحافظه.

وأضاف وكيل وزاره الشباب والرياضة بالقليوبية بالنسبة لمحور تطوير البرامج والانشطة والخدمات المقدمة للنشئ الشباب ، والذي يتم تنفيذه بالتوازي مع تطوير المنشات بغرض الوصول لدفع معدلات الانجاز وتحقيق اهداف واستراتيجيه الوزاره ، حيث استطاعت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية من تنفيذ 350 برنامج متنوع ما بين انشطة شبابيه ، رياضيه وانشطه لتنمية مهارات النشئ والتثقيف السياسي للنشئ والشباي وانشطة قادرون باختلاف ، باجمالي عدد مستفيدين مليون و 200 الف شاب وفتاه بجميع مراكز الشباب على مستوى المحافظه على مدار العام ، وتاتي تلك الانشطة بهدف نشر ثقافة الممارسة الرياضية والثقافية لدى النشئ والشباب وتوسيع قاعده الممارسه ووصول الخدمات لاكبر عدد ممكن من المستفيدين ، بالاضافه للمشروعات القوميه التخصصيه والتي تهتم بقطاع البطوله الرياضيه مثل المشروع القومي للموهبه والبطل الاولمبي، والمشروع القومي للموهبه الحركيه، والتي تهدف الى صناعه لاعبين مميزين في مختلف الالعاب الاولمبيه لتمثيل مصر في كافه المحافل الدوليه والوصول لمنصات التتويج العالمية.

بينما في مجال قدرون باختلاف، تمكنت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبيه من خلال مراكز التخاطب والتي تنفذها وزاره الشباب والرياضه بالتعاون مع مؤسسه زايد العليا لاصحاب الهمم بدوله الامارات العربيه المتحده ، من تنفيذ اكثر من 60 الف جلسه تخاطب مجانية لابنائنا من ذوي الهمم على مستوى المحافظه كما تمكنت الشباب والرياضة بالقليوبيه من انشاء 3مراكز جديدة للتخاطب ،وذلك لزيادة عدد المستفيدين من الخدمات التي تقدمها وزاره الشباب والرياضه ، بالاضافه لانشطه مراكز الابداع والفنون والتي تتم من خلالها ممارسه الانشطه المتنوعه لذوي الهمم بمختلف تصنيفاتهم ومراحلهم السنية .

واخيرا اختتم وكيل وزاره الشباب والرياضه بالقليوبية ، تصريحاته فيما يخص الحصاد السنوى في مجال المبادرات المجتمعيه وبروتوكولات التعاون والتشبيك مع كافه مؤسسات الدوله لتحقيق اهداف التنميه المستدامه ، حيث تمكنت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية من تنفيذ 21 مبادره متنوعه باجمالي عدد مستفيدين 320 الف شاب وفتاه بالاضافه لعقد بروتوكولات تعاون مع جامعات بنها ومديرية الاوقاف وقطاع خدمه المجتمع بكليه الطب جامعه بنها، وشركه مياه الشرب ، مديرية التربية والتعليم ، الازهر الشريف لتنفيذ عدد من الانشطة المتنوعة لتطوير العمل الشبابي والرياضي على مستوى المحافظة.

يذكر أن مديرية الشباب والرياضة حصلت على المركز الاول على مستوى قطاع من القاهره الكبرى لمده 3 سنوات متتالية في تقييم وزارة الشباب والرياضة لاداء مديريات الشباب والرياضه على مستوى المحافظات، من خلال دوري التميز الذى تنفذه الوزارة ، وتأتي تلك الانشطة والفعاليات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ، وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضه بالقليوبيه