وزير الرى : 54 مليار متر مكعب سنويا العجز المائي  نسعى لسد الفجوة بين الموارد والاحتياجات

أعلن دكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، أن هناك تحديات تواجه قطاع المياه في مصر، وأبرزها تحدى الزيادة السكانية وتحدى تغير المناخ والذى يؤثر على كل دول العالم وليس مصر فقط ، هذه التحديات التي تتفاقم في ظل محدودية الموارد المائية في مصر والتي لا تتجاوز ٦٠ مليار متر مكعب سنوياً من المياه ، يقابلها احتياجات مائية تقدر بحوالي ١١٤ مليار متر مكعب سنوياً من المياه، ما يعنى أن لدينا عجزا مائيا يصل لـ 54 مليار متر مكعب سنويا، وهو ما يدفع مصر للتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي لسد جزء من الفجوة بين الموارد والاحتياجات، حيث تتم إعادة تدوير المياه على امتداد شبكة الترع والمصارف بحوالي ٢١ مليار متر مكعب سنوياً من المياه ، كما قامت الدولة المصرية بإنشاء عدد 3 محطات كبرى لإعادة استخدام المياه هي محطات الدلتا الجديدة والبحر البقر والمحسمة بطاقة معالجة إجمالية تصل إلى ٤.٨٠ مليار متر مكعب من المياه .

وأشار سويلم، إلى انه فى ضوء التوسع في معالجة وإعادة استخدام المياه، أصبحنا فى حاجة ماسة للتدريب وبناء قدرات العاملين على استخدام تقنيات معالجة المياه وتشغيل محطات المعالجة القائمة، وأيضاً تدريب العاملين بالوزارة في مجال تحليه المياه للإنتاج الكثيف للغذاء ، مضيفا أن هناك سعيا لتعزيز جهود دول العالم وخاصة الدول النامية والإفريقية في التكيف مع تغير المناخ.