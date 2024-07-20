نادي قضاة مصر يكرم الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة

كرم نادي قضاة مصر ،الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة ، بمناسبة توليها المنصب الجديد ، ولجهودها في تحسين خدمات رعاية صحة الأم والطفل ، عبر مسيرتها العلمية والعملية ، وابتكارها لحل علمي شامل للقضية السكانية كما وكيفا ، من خلال ربط حقوق الطفل بالمباعدة بين الحمل المتعاقب…جاء ذلك بحضور المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر ..

و تم الاتفاق على عقد اجتماع موسع لمناقشة رؤية قضاة مصر للخدمات الصحية بين الحاضر والمأمول ، يتبعه مناقشة الحل الشامل للقضية السكانية

وفي نهاية اللقاء أهدى المستشار محمد عبد المحسن ، درع قضاة مصر ، إلى الأستاذة الدكتورة عبلة الألفي ومنحها العضوية الشرفية للنادى .