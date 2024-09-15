“المهندسين “: انطلاق ورشة عمل “الاستدامة في الهندسة الميكانيكية” اليوم

بحضور المهندس كريم الكسار- الأمين العام المساعد للنقابة العامة للمهندسين، انطلقت اليوم فعاليات ورشة العمل التي تنظمها لجنة التنمية المستدامة، برئاسة المهندسة إيمان راغب، عن ” الاستدامة في الهندسة الميكانيكية”. تناول اليوم الأول من الورشة والتي تُعقد على مدار أربعة أيام، موضوعي الهندسة المستدامة، والهندسة والدعامات الثلاث، حاضر فيها المهندس نظمي مرقص- مدير هندسي بشركة Helicon للهندسة.

خلال كلمته، عظَّم المهندس كريم الكسار، من أنشطة وفعاليات لجنة التنمية المستدامة، مقدمًا الشكر للمهندسة إيمان راغب، لما تشهده اللجنة من نشاط وفعاليات مميزة.

وعبَّر “الكسار” عن سعادته لحضور ووجود الشباب بكثافة في فعاليات الورشة، وهو ما يتوافق مع استهداف النقابة لقطاع الشباب، قائلًا: “نعطي اهتمامًا خاصًّا لشباب المهندسين في كافة فعاليات النقابة، فحضورهم مكسب كبير للنقابة، ونسعى لتقديم أفضل الخدمات للشباب من خلال الندوات وورش العمل والدورات التدريبية ومشروعات الإسكان وغيرها من الخدمات”، مضيفًا: “نتمنى الوجود المستمر للمهندسين في كافة فعاليات وأنشطة النقابة المختلفة”، مختتمًا كلمته معبرًا عن ثقته في تقديم المهندس نظمي مرقص محتوى علميًّا لائقًا وجيدًا، يستفيد منه الحضور في رفع مهاراتهم وقدراتهم، وتزويدهم بالمعارف والمعلومات.

من جانبها عبَّرت المهندسة إيمان راغب، عن سعادتها لتنوع الحضور ما بين الشباب وكبار السن ومحافظات مختلفة، موضحة أن هذه الورشة تأتي استكمالًا لسلسلة الندوات التي نظمتها اللجنة في التنمية المستدامة بشكل عام، ومن ثم عقد ندوات وورش عمل تخصصية للشُّعب الهندسية، والتي بدأت بتنظيم ورشة عمل عن الاستدامة في الهندسة المعمارية، واليوم في الهندسة الميكانيكية على أن تستكمل ورش العمل في كافة الشُّعب الهندسية الأخرى. وقدَّمت “راغب” الشكر للمهندس كريم الكسار، لدعمه المستمر لأنشطة وفعاليات اللجنة، معبرة عن أملها لاستفادة الحضور من معلومات وخبرات المهندس نظمي مرقص، مطالبة من الحضور المشاركة بآرائهم وأفكارهم لإثراء فعاليات اللجنة.

فيما أوضح المهندس محمد عبد المجيد- وكيل اللجنة، أن اللجنة تسعى للوصول لكافة المهندسين من كافة الشُّعب لتعريفهم بالتنمية المستدامة وإطلاعهم على المجالات الجديدة في مجالات التنمية المستدامة، وهو ما دفع اللجنة لتنظيم ورشة عمل عن التنمية المستدامة في الهندسة المعمارية، واليوم عن التنمية المستدامة في الهندسة الميكانيكية، على أن يتم تنظيم ورش عمل في باقي المجالات الهندسية تباعًا.واستعرض “عبد المجيد” السيرة الذاتية للمهندس نظمي مرقص، عكست خبراته العلمية والعملية الكبيرة.

في بداية محاضرته، أكد المهندس نظمي مرقص، أن الفلاح المصري هو رائد الاستدامة في مصر من خلال قدرته على المحافظة على الموارد وإعادة استخدام واستغلال المخلفات الزراعية والحيوانية في عملية الزراعة، مستعرضًا دور الهندسة الميكانيكية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأسس الاستدامة والهندسة والربط بينهما، وكيفية تطبيق الاستدامة هندسيًّا.

وأكد “مرقص” أن الاستدامة هي أساس عمل الهندسة الميكانيكية، وأن مهندس الميكانيكا هو رائد الاستدامة؛ لأن الاستدامة تستهدف الطاقة والمصادر الطبيعية والاقتصاد والتأثير المجتمعي، وكل ذلك أساس عمل المهندس الميكانيكي في أي مشروع.

وأوضخ “مرقص” أن البيئة والمجتمع والاقتصاد هي الدعامات الثلاث للاستدامة، مستعرضًا باستفاضة كل عنصر من العناصر الثلاثة.

واختتمت المحاضرة بمثال تطبيقي لتحقيق الاستدامة في هندسة التبريد والتكييف، خاصة وأن التكييفات تستهلك ١٥% من الطاقة في العالم.