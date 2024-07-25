3 دراسات و6 طلبات مناقشة و17 اقتراح برغبة.. حصاد لجنة زراعة الشيوخ لدور الانعقاد الرابع

أعدت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلى، تقريرا عن حصاد نشاطها بدور الانعقاد الرابع، والذى يضم الدراسات وطلبات المناقشة والاقتراحات برغبة المقدمة من الأعضاء.

وتضمن التقرير، مناقشة اللجنة عدد 3 دراسات مقدمة من الأعضاء كالتالي:

دراسة بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر، المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، والتى تم مناقشتها بالاشتراك بين لجنتى الزراعة الطاقة، وتم عرض تقريرها علي الجلسة العامة للمجلس.

دراسة بشأن زراعة القطن المصري – التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري، المقدمة من النائب محمد السباعي وكيل اللجنة، والتى تم مناقشتها عبر لجنة مشتركة من لجنة الزراعة ومكتب لجنة الشئون المالية، وعرض تقريرها على المجلس بجلسته العامة.

دراسة بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر “الجدوى – الفرص التحديات”، والمقدمة من النائب محمد السباعي وكيل اللجنة، وتم عرض تقريرها على المجلس خلال جلسته العامة.

كما تضمن التقرير مناقشة اللجنة عدد 6 طلبات مناقشة مقدمة من الأعضاء، وعرض تقاربرها بالجلسة العامة، كالتالي:

طلب مناقشة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول ترشيد مياه الري، المقدم من النائب سالم شتيوي سالمان وعشرين عضواً

طلبا مناقشة عامة بشأن تنمية الثروة السمكية، المقدمان من النائب محمد صبري أبو إبراهيم وعشرين عضوا و النائبة الدكتور هالة كمال وعشرين عضوا

طلب مناقشة بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز الصادرات المصرية من المحاصيل والفواكه، المقدم من النائب حسام الخولي، وعشرين عضوا

طلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن “سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي”، المقدم من النائب إيهاب وهبة وعشرين عضواً.

طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي، المقدم من النائب عبد السلام الجبلي، وعشرين عضوا.

وتضمن التقرير أيضا مناقشة اللجنة عدد 17 اقتراح برغبة مقدم من الأعضاء كالتالي:

اقتراحان برغبة مقدمان من النائب الدكتور مؤمن معاذ، بشأن توفير قطع الغيار اللازمة لصيانة الآبار الجوفية بالوادي الجديد، و فصل مصلحة الميكانيكا والكهرباء عن مصلحة الري بالوادي الجديد .

اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد السباعي، بشأن التوسع في زراعة غابات أشجار سريعة النمو وتشجيع المستثمرين على زراعتها.

اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد السباعي، بشأن تخصيص قطعة أرض فضاء غير مستغلة لإنشاء سوق للباعة الجائلين بمركز ومدينة الحسينية.

اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد السباعي، بشأن التوسع وتشجيع الزراعة بالوكالة في الدول الإفريقية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.

اقتراح برغبة مقدم من النائبة راندا مصطفى، بشأن إعادة النظر في مخطط تطوير حديقة الحيوان بالمنصورة.

اقتراح برغبة مقدم من النائبة سماء سليمان، بشأن الاستفادة من مشروع تطوير مصرف كيتشنر – بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي الإعادة الإعمار والتنمية.

اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد عزمى، بشأن تطوير حديقة الأسماك بالزمالك (حديقة الجبلاية).

اقتراح برغبة مقدم من النائب رامى جلال، بشأن تذليل العقبات للتوسع في زراعات النباتات العطرية والطبية.

اقتراح برغبة مقدم من النواب محمود أبو سديرة وأحمد جلال أبو الدهب، ومجدي القاضى، بشأن تكثيف التنسيق بين الجهات المعنية للمسح البيئي للجراد الصحراوي”.

اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد عمارة، بشأن التوسع في رقعة الأراضي الزراعية بالإضافة إلى رفع كفاءة الملاحة في نهر النيل.

اقتراح برغبة مقدم من النائب عمرو السعيد فهمي، بشأن إنشاء إدارة زراعية بمدينة بشبيش.

اقتراح برغبة مقدم من النواب محمود أبو سديرة، وأحمد جلال أبو الدهب، ومجدي القاضي، بشأن الحوافز والتيسيرات التي تقدمها الحكومة لزيادة الاستثمار الزراعي.

اقتراح برغبة مقدم من النائبة كاميليا صبحي، بشأن دراسة التوسع في إنتاج الأعلاف الخضراء باستخدام تقنية الزراعة المانية.

اقتراح برغبة مقدم من النائب جمال أبو الفتوح، بشأن دعم الميزانية المخصصة للبحث العلمي التطبيقي للبحوث الزراعية

اقتراح برغبة مقدم من النواب محمود أبو سديرة وأحمد جلال أبو الدهب، ومجدي القاضى، بشأن إنشاء بورصة للبصل بمحافظة سوهاج.

اقتراح برغبة مقدم من النائب عبد السلام الجبلي، بشأن التوسع في إنشاء المجمعات الزراعية الصناعية وتعظيم الاستفادة من العائد الزراعي وزيادة حجم الإنتاج بشكل عام.

كما تضمن تقرير اللجنة بشأن حصاد دور الانعقاد الرابع، قيام اللجنة بتنظيم زيارة ميدانية إلى مجمع مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وذلك في إطار مناقشتها دراسة بشأن زراعة القطن المصري – التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري.