الخلود السعودى يوافق على طلب الأهلى بتأجيل رحيل ديانج

تلقى مسئولو النادى الأهلى موافقة من نظرائهم فى الخلود السعودى، بالموافقة على طلبهم بتأجيل إنضمام المالى آليو ديانج لما بعد مباراة المصرى غداً فى الدورى، وأكد مسئولو النادى السعودى على أن اللاعب سيُغادر القاهرة يوم 27 يوليو الجارى للانضمام للنادى السعودى لبدء تجربة الإعارة التى تستمر موسماً مقابل 600 ألف دولار.

ويحتل الاهلى المركز الثانى برصيد 66 نقطة بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز فى 21 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبيه 60 هدف وتلقت شباكه 23 هدف، فيما يأتى فريق المصرى البورسعيدى فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 52 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز في 15 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 39 هدف وتلقت شباكه 36 هدف.