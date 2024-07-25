جوميز يضع لمساته الفنية على خطة المرور أمام بيراميدز فى “دورىNile”

يستعد المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك جوزيه جوميز اليوم “الخميس”، لوضع الرتوش النهائية على خطة عبور السماوى، فى المباراة المقرر إقامتها غداً الجمعة ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز “دورىNILE”، حيث يرغب البرتغالى فى مواصلة الانتصارات المحلية بعد الفوز على الداخلية فى اللقاء الماضى.

وحذر جوميز اللاعبين من التهاون أمام مرمى بيراميدز، أوالتسرع فى إنهاء الهجمات، وطالبهم باستغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك حسابات الفريق السماوى، ويمنحهم دفعة معنوية لحصد الثلاث نقاط، والتقدم فى جدول الترتيب.

ويركز جوميز ومعه جهازه الفنى على مشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات بيراميدز، لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

ويواجه المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، البرتغالى جوزيه جوميز، أزمة على مستوى خط الدفاع بسبب النقص العددى فى هذا المركز نتيجة إيقاف التونسى حمزة المثلوثى فى المباراة الماضية أمام الداخلية بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويدرس جوميز العديد من الحلول للتغلب على أزمة الدفاع قبل مواجهة بيراميدز المقرر لها غدا “الجمعة” على ملعب استاد القاهرة الدولى ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز (دورى nile ).

ويبقى الحل الأول أمام جوميز الدفع بمصطفى الزنارى في خط الدفاع بجوار اللاعب الشاب أحمد مجدى، رغم عدم جاهزيته الكاملة بسبب عودته مؤخراً من الإصابة ولكنه سيبقى مجبراً على هذا القرار لنقص البدائل المتاحة، كما يفكر جوميز في الدفع بلاعب شاب آخر في هذا المركز ولكن حينها سيكون الأمر مخاطرة كبيرة لنقص الخبرات.