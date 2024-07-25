5 مشروعات قوانين و46 طلب إحاطة.. حصاد لجنة القوى العاملة بالبرلمان لدور الانعقاد الرابع

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد رئيس اللجنة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثانى، 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بشأن زيادة وعلاوة غلاء معيشة ومنح علاوات للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وغير الخاضعين له والعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات وتمت الموافقة النهائية عليهم بالجلسة العامة.

كما ناقشت اللجنة 46 طلب إحاطة مقدمة من النواب تنوعت بين صرف علاوات للعمال وضمان صرف الحد الأدنى للأجور، مشاكل العاملين بشركات القطاع العام واستمرار خدمة التأمين الصحي والاجتماعي للعاملين بقطاع الغزل والنسيج ومشاكل العمالة المصرية بالخارج والعمالة غير المنتظمة والعمالة الموسمية ومنها عمالة الحج, وتوفير فرص عمل لمن تخطى سن الاربعين، وتطوير مكاتب العمل وإعادة فتح بعضها.