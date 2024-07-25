“البيطريين”: فتح باب التسجيل وتسديد الاشتراكات بالجمعية العمومية غدا من العاشرة صباحا 

دعا الدكتور كريم زكي، الأمين العام للأطباء البيطريين، جموع الأطباء البيطريين للمشاركة وحضور فعاليات الجمعية العمومية، التي ستقام غدا بمقر القاعة الكبرى بدار الحكمة، موضحا أنه من المقرر أن يبدأ التسجيل في تمام العاشرة صباحا على أن تبدأ فعاليات الجمعية العمومية في تمام الثانية ظهرا.

وأضاف أن الحرص على التواجد يعكس قوة الجمعية العمومية، لأنها تعد المحرك الأساسي لأى فعاليات تخص المهنة ومشاكلها وتنقل رسالة قوية وإيجابية لمتخذي القرار، كما أنها تعد مجالا للأطباء البيطريين للتعبير عن طلباتهم وآرائهم فيما يخص بنود الجمعية العمومية.

وأكد زكى أنه يمكن تسديد الاشتراكات غدا مع بدء التسجيل، مضيفا أنه تم إعداد أماكن مناسبة لإستراحة السادة الزملاء فى حديقة النقابة العامة.

وأشار الأمين العام إلى أنه من حق الطبيب البيطري المشارك طلب الكلمة خلال الجمعية العمومية، وأن فتح باب المناقشات سيكون عقب الإنتهاء من عرض النقابة العامة لكافة البنود الواردة بجدول أعمال الجمعية العمومية، ليستطيع أي طبيب طلب الكلمة على أن تتضمن كلمته أي عدد من البنود الراغب في إبداء رأيه عليها على أن تكون الكلمة بحد أقصى 3 دقائق وعلى أن يكون النقاش فيما هو معروض من جدول أعمال حفاظا على وقت الجميع، ولإتاحة فرصة التحدث لأكبر عدد طبقا لنص القانون واللائحة.