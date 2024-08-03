وزير التموين : سيتم التنسيق مع الإنتاج الحربي لتقليص مدة استخراج البطاقات التموينية بدل التالف و الفاقد

أعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم التنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي لتقليص مدة استخراج البطاقات التموينية من بدل التالف والفاقد والفصل الاجتماعي لأقل من 15 يوم عمل..جاء ذلك خلال جولة تفقدية على مركز خدمة حي الزهور بمحافظة مطروح

وقال فاروق إن استخراج بطاقات بدل الفاقد يجب ألا تستغرق كل هذا الوقت، مؤكداً أنه سيتم التغيير للتيسير علي المواطنين.

وشدد الوزير على ضرورة الاهتمام بذوى الهمم و تقديم تيسيرات خاصة لهم والإسراع في تنفيذ الخدمة المقدمة لهم