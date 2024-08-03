الأهلى يختتم تدريباته استعدادا لذئاب الجبل.. ويدرس خطة حصد نقاط اللقاء

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، تدريباته مساء اليوم “السبت”، استعداداً لمباراة المقاولون العرب، والمقرر لها تمام التاسعة من مساء غد “الأحد”، على ملعب استاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدورى المصرى.

وخاض الأهلى مرانه على ملعب التتش، وبدأ المران بمحاضرة من المدير الفنى مارسيل كولر، تحدث خلالها عن أهمية حسم الفوز فى لقاء الغد والتسجيل مُبكراً، من أجل حسم المباراة وحصد نقاطها الثلاثة للتتويج رسمياً بالدورى حال تعادل أو خسارة بيراميدز أمام زد غداً، أو تأجيل حسم الدورى لمباراة “الخميس”، أمام سموحة حال فوز بيراميدز غداً، فالمارد الأحمر يحتاج 4 نقاط للفوز رسمياً ببطولة الدورى دون النظر لنتائج بيراميدز.

وقاد مران حراس المرمى ميشيل يانكون، كما خاض اللاعبون تقسيمة قوية ثم دخل الفريق معسكر مغلق استعداداً لخوض مباراة الغد.

ويتطلع الأهلى لمواصلة قطار انتصاراته الذى وصل لـ18 انتصارا متتاليا، وذلك ضمن خطة حسم لقب الدورى فى الأمتار الأخيرة، فيما يبحث المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس عن الخروج بنتيجة إيجايبة ضمن خطة الهروب من الهبوط للقسم الثانى.

ورفع النادى الأهلى رصيده إلى 75 نقطة فى صدارة الدورى الممتاز، بعد فوزه على البنك الاهلى بهدف دون رد سجله وسام أبو على، بعد خوضه 29 مباراة، متفوقا بفارق 5 نقاط على أقرب ملاحقيه بيراميدز، الذى لعب 31 لقاء.