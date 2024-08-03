وزير التموين يلتقي بأعضاء الغرفة التجارية بمحافظة مطروح 

التقى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء خالد شعيب محافظ مطروح مع مختار جبريل رئيس الغرفة التجارية بمطروح وأعضاء الغرفة وذلك بحضور أعضاء الهيئة البرلمانية لمجلس النواب والشيوخ بمطروح و اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والعمدة عبدالكريم يونس رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح وقيادات وزارة التموين والتجارة الداخلية.

و أكد وزير التموين حرصه على الزيارة الميدانية لمطروح ولقاء نواب الشعب والغرفة التجارية بالمحافظة ومتابعة جودة الخدمة ومتابعة الأسعار مع دعم وزارة التموين لمواجهة أى احتياجات أو مطالب والتواجد المستمر بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية حرصاً على الجودة في الخدمة والتيسير على المواطنين، مع الاستعداد للتوسع في المشروعات والمنافذ وزيادة بالمحافظة والترحيب بكافة المقترحات لخدمة أهالي المحافظة.