رئيس جامعة بنها يشهد ختام فعاليات المهرجان الرياضي الأول لذوي الهمم لجامعات اقليم القاهرة الكبرى

شهد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها ، ختام فعاليات المهرجان الرياضي الأول لذوي الهمم لجامعات الدلتا واقليم القاهرة الكبرى ، وذلك بحضور الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة .

وهنأ الدكتور ناصر الجيزاوي الطلاب الفائزين في المهرجان، مشيداً بمستواهم الرياضي وأدائهم المتميز ، مؤكدًا حرص الجامعة ، على دعم الطلاب المتميزين والموهوبين والنوابغ في كافة المجالات .

وأضاف ” الجيزاوي ” أن تنظيم الجامعة لمثل تلك الفعاليات يأتي في إطار دعم جامعة بنها للمشروع القومي للتنمية البشرية “بداية جديدة لبناء الإنسان” والذي يستهدف استفادة كافة المواطنين من جميع موارد الدولة بعدالة وفاعلية، وتطوير كافة الخدمات في مجالات الصحة والتعليم والرياضة والثقافة والعمل، لتحقيق التنمية المتسدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ .

وقال الدكتور تامر سمير إن المهرجان استهدف توطيد أواصر الصداقة وتبادل الخبرات بين طلاب الجامعات المصرية، واستثمار طاقات وأوقات فراغ الطلاب وزيادة التقارب والتعارف بينهم.

وقام رئيس الجامعة ونائبه بتكريم الطلاب المشاركين ، معربين عن سعادته باستضافة الجامعة للمهرجان الرياضي الأول لذوي الهمم لجامعات الدلتا واقليم القاهرة الكبرى .

يذكر أن المهرجان شارك فيه 8 جامعات وهم حلوان ، عين شمس ، طنطا ، الزقازيق ، كفر الشيخ ، السادات، المنوفية ، بنها ، ويتضمن مسابقات فى مختلف الأنشطة الرياضية.