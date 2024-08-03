أحمد فتحى يرحل عن بيراميدز نهاية الموسم

يستعد لاعب الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز أحمد فتحى، عن الفريق السماوى بعد انتهاء تعاقده مع نهاية الموسم الجارى، ليسدل الستار على رحلة الجوكر الذى انضم لبيراميدز فى 11 أبريل 2020.

ولم تبد إدارة نادى بيراميدز الرغبة فى تجديد تعاقد اللاعب بعد سلسلة من العطاء منذ انضمامه للفريق السماوى عام 2020 فى صفقة انتقال حر، عقب رحيله عن فريق النادى الأهلى.

وتلقى الجوكر أحمد فتحى عرضاً من ناديه القديم النادى الإسماعيلى، للانتقال لصفوفه فى الانتقالات الصيفية المقبلة، ويدرس اللاعب العرض، لاسيما أن أحمد فتحى يدرس العودة لصفوف الدراويش لإنهاء مسيرته من حيث بدأ مشواره.