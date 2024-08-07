وزير الشئون النيابية يجري اتصالاً هاتفياً مع قداسة البابا تواضروس الثاني 

أجرى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اتصالاً هاتفياً مع قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وتوجه المستشار محمود فوزي، بالتهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني وجميع أقباط مصر، بمناسبة أول أيام صوم السيدة العذراء، داعياً الله أن يجعلها أيامًا مباركة مليئة بالخير والسلام، ومؤكداً على دور الكنيسة وقداسة البابا في تحقيق الوحدة الوطنية وتعزيز قيم التسامح والمحبة بين جميع أبناء الوطن.

كما أعرب وزير الشئون النيابية عن المحبة الكبيرة والتقدير العميق لمكانة السيدة العذراء بالدين الإسلامي، وأنها تمثل نقطة التقاء وأرضية مشتركة لجميع الأديان السماوية، فهي رمز للطهارة والنقاء، وما تمثله من قدوة روحية عظيمة لكل المصريين.