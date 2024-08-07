” المهندسين ” تُنظِّم مؤتمر “التعليم الهندسي” لمناقشة مشكلاته وطرح توصيات لحلها

تنظم النقابة العامة للمهندسين مؤتمر “التعليم الهندسي” لبحث مشكلات هذا الملف وطرح سبل حلها، وينعقد المؤتمر يوم الأحد الموافق 18 أغسطس 2024، بحضور نخبة من أساتذة الجامعات والمهتمين بقضية التعليم الهندسي.

من جانبه، كشف طارق النبراوي- نقيب المهندسين، أن المؤتمر سيناقش ثلاثة محاور رئيسية، الأول هو محور “متطلبات الحصول على بكالوريوس الهندسة”، والمحور الثاني “جودة التعليم الهندسي”، والمحور الثالث “احتياجات المجتمع المحلي والدولي من التعليم الهندسي”، ومنها ستتفرع مناقشات مستفيضة لكافة مشاكل التعليم الهندسي وسبل حلها، ومن المقرر أن يخرج المؤتمر بعدد من التوصيات خلال جلسته الختامية.

وأضاف “النبراوي” أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في إطار جهود ومساعي نقابة المهندسين للارتقاء بالمهنة ورفع جودة وكفاءة خريجي الهندسة، حيث يعتبر ملف “التعليم الهندسي” على رأس أولويات اهتمام النقابة، نظرًا لأن مشكلاته قد تراكمت على مدار عقود، ما نجم عنه أزمات كبرى تواجه المهنة وتؤرق المهندسين، ومنها تخريج أعداد كبيرة تفوق احتياجات سوق العمل، مما أدى إلى تفشِّي البطالة بين صفوف المهندسين، مع تدني الرواتب.

وأوضح أن نقابة المهندسين ستواصل العمل جاهدة مع المؤسسات المعنية، بهدف رفع مستوى التعليم الهندسي بمصر والارتقاء بالمهنة، وقد قطعت شوطًا بعدد من الخطوات في هذا الصدد.