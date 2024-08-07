التعليم العالى : ختام منافسات بطولة الجمباز لطلاب الجامعات والمعاهد

برعاية دكتور .أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ودكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اختتمت فعاليات بطولة الجمباز لطلبة وطالبات الجامعات والمعاهد المصرية، التي نظمهما الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ضمن النسخة ٥١ من دورة الشهيد الرفاعي في نادي النادي بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور د.أحمد كامل مهدي، سكرتير عام الاتحاد لتسليم الميداليات للطلبة والطالبات الفائزين بالبطولة.

شهدت مسابقة فرق الجمباز الفني منافسة قوية بين الجامعات المصرية، حيث توجت جامعة الإسكندرية بالمركز الأول على مستوى الطلاب والطالبات، وحلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في المركز الثاني للطلاب، وجامعة القاهرة في المركز الثالث، وجاءت جامعة حلوان في المركز الثاني على مستوى الطالبات

وجاءت نتائج مسابقات الطلبة كالآتي:

– حركات أرضية فني للطلبة:

المركز الأول: محمد مختار من جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا

المركز الثاني: حازم عاشور من جامعة القاهرة

المركز الثالث: محمد صبري من جامعة حلوان

حصان حلق فني للطلبة:

المركز الأول: كريم رؤوف من جامعة هيرتفوردشاير

المركز الثاني: يوسف حازم من جامعة هيرتفوردشاير.

المركز الثالث: محمد أحمد شقرة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

حصان قفز فني للطلبة:

المركز الأول: علي شوقي من جامعة القاهرة.

المركز الثاني: أحمد تامر من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

المركز الثالث: عبد الرحمن عبد الحليم من جامعة حلوان

– حلق فني للطلبة:

المركز الأول: عبد الله عبد الحليم من الجامعة المصرية الصينية

المركز الثاني: فؤاد أكرم علام من جامعة الجامعة الألمانية الدولية

المركز الثالث: سيف الله ياسر من جامعة حلوان.

عقله فني للطبة:

المركز الأول: محمد حسام من جامعة ٦ أكتوبر

المركز الثاني: علي أحمد صلاح من جامعة مصر الدولية

المركز الثالث: محمد أسامة من جامعة الإسكندرية- متوازي فني للطلبة:

المركز الأول: عبد الرحمن عبد الرحيم من الجامعة المصرية الصينية

المركز الثاني: عبد الرحمن محمد رضا من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

المركز الثالث: أحمد فرج من جامعة الإسكندرية

أما نتائج منافسات الطالبات فجاءت كالتالي:

– حركات أرضية فني للطالبات:

المركز الأول: مرام علي من جامعة مصر الدولية

المركز الثاني: مريم هشام من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

المركز الثالث: نور خالد من جامعة حلوان

– حصان قفز فني للطالبات:

المركز الأول: مي حازم من جامعة هيرتفوردشاير

المركز الثاني: ماهي عوض من جامعة الإسكندرية

المركز الثالث: ماجي عوض من جامعة الإسكندرية

– عارضة توازن فني للطالبات:

المركز الأول: ماجي عوض من جامعة الإسكندرية

المركز الثاني: حبيبة هشام من جامعة الإسكندرية

المركز الثالث: نورهان شريف من جامعة حلوان

– متوازي فني للطالبات:

المركز الأول: مريم هشام من جامعة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

المركز الثاني: رودينا هشام من جامعة الإسكندرية

المركز الثالث: ماهي عوض من جامعة الإسكندرية