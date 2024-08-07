محافظ القليوبية يعقد اجتماعا تنسيقيا لمناقشة أعمال إنشاء 3 كوبري مشاه بشبرا الخيمه

عقد أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعًا تنسيقيًا مكثفًا لبحث آخر المستجدات في مشروع إنشاء 3 كباري مشاة بمحور الفريق العصار بحي شبرا الخيمة. يأتي هذا المشروع الحيوي في إطار حرص المحافظة على توفير بيئة آمنة ومريحة للمواطنين، وخاصة طلاب المدارس والعاملين بالمصالح الحكومية والمستشفيات المتواجدة بالمنطقة.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع البدء فى انشاء ثلاثة كبارى مشاه على محور الفريق العصار وذلك باماكن التجمعات السكنية فى مناطق المجمع الاسلامى , مجمع المدارس , المرأة المعيلة حفاظاً على ارواح المواطنيين والطلاب والجدير بالذكر ضم التصميمات الهندسية والمعدة بمعرفة كلية هندسة شبرا جامعة بنها مصاعد كهربائية تخفيفاً على كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وهذه المصاعد لكبارى المشاةهى الاولى من نوعها بمحافظة القليوبية

مؤكدا على ضرورة البدء الفوري في أعمال الإنشاء، حيث وجه بتسريع إجراءات استخراج تراخيص الحفر وبدء أعمال المسح الجيولوجي للتربة، بالإضافة إلى نقل المرافق القائمة التي تعيق أعمال إنشاء القواعد الخرسانية للكباري.

ويهدف هذا المشروع الضخم إلى تحقيق عدة أهداف، من أهمها الحفاظ على أرواح المواطنين: من خلال توفير ممرات آمنة لعبور المشاة وتقليل فرص وقوع الحوادث المرورية وتسهيل الحركة المرورية بتقليل عدد المشاة العابرين للطريق بشكل عشوائي، مما يساهم في انسيابية الحركة المرورية والارتقاء بالبنية التحتية حيث يعد هذا المشروع إضافة نوعية للبنية التحتية بالمنطقة، ويعكس اهتمام المحافظة بتحسين جودة الحياة للمواطنين.