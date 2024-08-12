سامى قمصان: كان من المهم إراحة الأساسيين.. ومخلوف سيتعلم من أخطائه

أيد المدرب العام فى النادى الأهلى سامى قمصان، قرار إراحة اللاعبين الأساسيين عن خوض آخر 3 مباريات فى منافسات الدورى المصرى هذا الموسم، موضحًا أن الحارس مصطفى مخلوف سيتعلم من أخطائه في المستقبل.

وكان النادى الأهلى، قد فاز على نظيره فريق زد إف سى، بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى أُقيم بينهما مساء أمس «الأحد»، ضمن منافسات الدورى المصرى الممتاز، والذى حسم «المارد الأحمر» لقبه قبل أيام.

وقاد المدرب العام فى النادى الأهلى سامى قمصان، الفريق أمام زد، بعد حصول كولر على عطلة رسمية، كما ظهر المدرب العام فى المؤتمر الصحفى عقب نهاية المباراة، وقال: «كان من المهم إراحة اللاعبين الأساسيين بعد هذا الموسم الطويل، وكذلك كان مهمًا أن يحصل الآخرون على فرصة المشاركة، خاصة اللاعبين الشباب والناشئين».

وأضاف المدرب العام: «أحيى اللاعبين الذين شاركوا سواءً الكبار أو الناشئين على المجهود المبذول فى المباراة.. كنا منظمين دفاعيًا وهجوميًا منذ الدقيقة الأولى، وربما عانينا قليلًا من التحولات الهجومية الجيدة جدًا لفريق زد».

وأكمل سامى قمصان فى المؤتمر الصحفى: «كان من المهم أن نسجل هدفًا قبل نهاية الشوط الأول، وهذا ما حدث، وكل اللاعبين الشباب قدموا أداء جيدًا.. ومصطفى مخلوف ظهر بشكل جيد رغم الخطأ الذى ارتكبه، لكنه سيتعلم بالطبع من هذا الخطأ فى المباريات القادمة».