المغاوري: حزب التجمع يؤيد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

في بداية اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الذي بدأ ظهر اليوم؛ وجه النائب عاطف المغاوري عضو اللجنة التشريعية عن حزب التجمع، الشكر والتقدير للجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وضمت نخبة من الخبراء القانويين، مشيدًا بجهوهم التطوعية في هذا الشأن التي أسفرت عن منتج يتواكب مع تطور العصر ويتواكب مع تطور التحقيقات والجريمة والعقوبة ويحقق منظومة كاملة لكافة جوانب متطلبات العدالة، مما سهل على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مناقشة مشروع القانون، موجها التقدير لجميع مؤسسات الدولة الممثلة في اللجنة الفرعية.

وانتقد المغاوري الأصوات التي تهاجم مشروع القانون دون فهم وتنادي النواب بالتريث فيه، قائلًا: إذا استجبنا للتريث اتهمونا بالتقاعس عن منظومة العدالة، مشيرًا أن هدف هذه الأصوات هو المكايدة والتعطيل والإفساد، رافضا الاساءات التي وجهت إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية واصفا هذه الإساءات بأنها انزلقت إلى منطق التشهير وليس النقد البناء، وأبلغ رد على ذلك هو استكمال هذا العمل العظيم لخروج قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى النور.