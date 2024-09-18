وزارة العمل تُعلن عن 950 فرصة عمل لشباب القاهرة في إطار مبادرة “بداية”

أعلنت وزارة العمل ، اليوم الأربعاء، عن توفير 950 فرصة عمل لشباب محافظة القاهرة ، وذلك في إطار مُشاركة الوزارة ،ومديرياتها بالمحافظات في المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى” ، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي،أمس الثلاثاء، وذلك بهدف الاستثمار فى رأس المال البشرى ..ووجه وزير العمل محمد جبران ، الإدارات المركزية المعنية، والمديريات بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف المبادرة فيما يخص توفير فرص العمل ، وتطوير منظومة التدريبب المهني ، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها ، أنه فى إطار تنفيذ مبادرة “بداية” ، أعلنت مديرية العمل بمحافظة القاهرة ، برئاسة أحمد عزاز عن توفير 950 فرصة عمل لشباب الخريجين بالتنسيق والتعاون مع 12 شركة من شركات القطاع الخاص ، وهى : شركة جيزة للغزل والنسيج ، وهايبر سامي سلامة ، ومستشفي الجنزوري التخصصي ، وشركة كوفتا ، وشاورما الريم ، وشركة انسيا مصر للتجارة ، والصفا للحبوب ومنتجاتها ، وسمارت سينس ، والمصرية لنظم المعلومات( اكسيد) ، وكونكورد للهندسة والمقاولات ، وشركة الاميدا فاينانشيال ليمتد(مستشفي السلام الدولي ) ، وشرق الدلتا للمقاولات ، للشباب من الجنسين من أبناء المحافظة والمقيمين فيها ، وذلك للعمل فى المهن الاتية: مهندسين تخصصات مختلفة ، وأطباء ، وصيادلة ، ومحاسبين ، ومدير مشروع ، وخدمة عملاء ، ومدخل بيانات ، وتمريض ، وطباخين ، ومساعد شيف ، وفنين جميع التخصصات ، وعمال عاديين ونظافة ، وعمال مخازن ، وجميع مهن الفندقة ، وموظفين ممرات ، يأتى ذلك تحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة برئاسة هبة أحمد ، والتقديم عليها لمدة أسبوعين.