وزارة العمل: ندوة توعوية تحت شعار”سلامتك تهمنا” بالتنسيق مع القطاع الخاص بمحافظة مطروح

نظمت مديرية العمل بمحافظة مطروح ، فعاليات مبادرة “سلامتك تهمنا” لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، وذلك بقطاع البترول والثروة المعدنية بشركة الحفر المصرية للبترول بموقع سلام التابع لشركة خالدة للبترول ، بحضور عدد ٥٠ من مديري السلامة والشركات والمقاولين ومديرى العمليات والأمن بالشركات ، تضمنت المبادرة تقديم محاضرات علمية من مديري السلامة بالشركات التي ناقشت المخاطر الموجودة في قطاع البترول والثروة المعدنية ، وكيفية تحديد وتقييم تلك المخاطر لوضع اشتراطات واحتياطات للحد منها مع مداومة المراجعة المستمرة لها داخل بيئة العمل في مجال البترول ، كما تناولت التعريف بمفهوم السلامة والصحة المهنية ، وأهدافها ومجالاتها ، والقرارات الوزارية الخاصة بتشكيل أجهزة ، وخطط الطوارئ والإخلاء ، والتعريف بإصابات العمل والحوادث الجسيمة ، يأتى ذلك ضمن أنشطة المديرية المكثفة فى مجال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل وأهمية توعية العاملين بالمنشات من أجل الحفاظ على ارواحهم وحمايتهم والمترددين عليهم من أي مخاطر محتملة ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتى ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ..

وأوضح خالد دراز مدير مديرية العمل بمطروح ، فى تقريره للوزارة ، ان تلك الجهود تأتي فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتنظيم ندوات توعوية ،تحت شعار “سلامتك تهمنا”،بالتنسيق مع القطاع الخاص،وذلك في مجالات نشر ثقافة “السلامة والصحة المهنية” للحفاظ على صحة العامل ،وسلامة أدوات الإنتاج ،وتحقيق بيئة عمل لائقة وصحية ، وأضاف مدير المديرية ، أنه خلال الفعاليات ألقى المهندس مصطفى جابر مدير إدارة السلامة والصحة المهنية كلمة أكد فيها على اهتمام الدولة وأجهزتها لحماية حقوق العمال وتأمين بيئة عمل مناسبة وتوعيتهم من خلال الفعاليات التي تنظمها الوزارة لضمان توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة بتوافر اشتراطات واحتياطات السلامة والصحة المهنية ، كما تم التأكيد على حرص الدولة على وضع الضوابط والضمانات من خلال قانون العمل الجديد لحماية حقوق العمال بالجمهورية الجديدة ، وفي الختام جرى تكريم عدد من العاملين بالشركات والإدارة المشاركين ..