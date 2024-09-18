الحرية المصري: مبادرة “بداية” تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق رؤية مصر 2030

أكد حزب الحرية المصرى؛ برئاسة د. ممدوح محمد محمود أن اطلاق مبادرة ” بداية لبناء الإنسان”؛ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، الذي يعد الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وقال: مبادرة “بداية لبناء الانسان” تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين من خلال تقديم خدمات صحية متميزة، وتطوير منظومة التعليم، ودعم الثقافة، وتشجيع الرياضة، وتوفير فرص عمل للشباب؛ وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وأضاف رئيس الحزب: أن المبادرة سيكون لها دور مهم في تنمية المهارات والقدرات، وتوفير التدريب اللازم لسوق العمل؛ واعداد اجيال جديدة قادرة على الابداع والابتكار؛ ومجابهة تقلبات الحياة فى المستقبل؛ فضلا عن برامج لدعم الأسرة المصرية، وتعزيز التماسك الاجتماعي، والحفاظ على القيم والأخلاق التي تمثل الهوية المصرية الأصيلة؛ بدعم من المؤسسات الدينية والتعليمية ووسائل الاعلام المختلفة.

كما أن نجاح مبادرة “بداية” يعتمد على تنسيق العمل وتضافر الجهود بين جميع الوزارات والهيئات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص؛ للاستفادة من الفرص المتاحة، لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة، موجهًا الشكر والتقدير الى الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه الكبير والمستمر للمبادرات التى تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين.