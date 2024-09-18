“النقل” تنشر احدث تصوير جوي لأعمال تنفيذ مشروع المرحلة الاولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق

نشرت وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي أحدث تصوير جوي لأعمال تنفيذ مشروع المرحلة الاولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، والذى وصفته بأنه شريان حياه جديد يتم تنفيذه.

واوضحت الوزارة ان طول هذه المرحلة يبلغ (19كم) وتشتمل على 17 محطة ويمتد مسارها من محطة “حدائق الأشجار” بجوار الورشة غرب الطريق الدائري علي حدود مدينة 6 أكتوبر مروراً بالمتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليحقق تبادل الخدمة مع الخط الثاني للمترو ، ثم يعبر أسفل النيل إلي محطة الملك الصالح للمترو ليتقاطع مع الخط الأول للمترو وصولاً الى محطة الفسطاط نهاية المرحلة الأولى وبذلك يربط هذا الخط محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر.

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