صوت الشعب: مبادرة بداية لبناء الإنسان خطوة محورية نحو تحقيق التنمية الشاملة

أكد حزب صوت الشعب أن مبادرة “بداية لبناء الإنسان”، تمثل خطوة محورية نحو تحقيق التنمية الشاملة؛ فضلا عن تحسين جودة حياة المواطنين من خلال التركيز على عدة محاور رئيسية تشمل الصحة، التعليم، الثقافة، والرياضة.

وقالت المهندسة مروة حسين بوريص الأمين العام لحزب صوت الشعب؛ إن المبادرة تستهدف جميع الفئات العمرية، بدءا من الأطفال حديثي الولادة وحتى كبار السن، وتسعى إلى تقديم خدمات متكاملة تلبي احتياجات جميع الفئات؛ و خلق جيل جديد يتمتع بالمهارات والقدرات التى تمكنه من المنافسة فى سوق العمل العالمي، مع الحفاظ على الهوية المصرية الأصيلة.

وأضافت؛ أن مبادرة “بداية لبناء الإنسان” ليست مجرد مشروع حكومى، بل هى دعوة لكل فرد في المجتمع للمشاركة فى بناء مستقبل أفضل؛ ايمانا بأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأهم، وأن بناء الإنسان هو الأساس لتحقيق التنمية المستدامة.

مؤكدة على أن المبادرة ستساهم في تحقيق رؤية مصر 2030، وستكون نقطة انطلاق نحو مستقبل مشرق للأبناء والأجيال القادمة.