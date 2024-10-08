وصول كسارات تحويل مخلفات الهدم إلي ” الانترلوك والبلدورات ” بميناء سفاجا 

في ضوء سعي محافظة الجيزة نحو تحقيق الاستفادة القصوي من مخلفات الهدم والتعاون مع الشركات الوطنية العاملة في ذات المجال والمشهود لها بالكفاءة والخبرات . بدأت أولي خطوات تنفيذ ذلك المشروع الواعد حيث وصلت عبر ميناء سفاجا الكسارات العملاقة التي سيتم من خلالها تحويل مخلفات الهدم الي بلدورات وانترلوك يمكن استخدامه في رصف ودعم الشوارع وارصفة المشاة بها .

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن المشروع يأتي في اطار الاستراتيجية الجديدة التي تنفذها الدولة لتطوير البنية التحتية اللازمة للتعامل مع مخلفات البناء والهدم طبقاً لأفضل الممارسات الدولية واستخدام الكسارات الثابتة والمتنقلة الحديثة للقضاء على الكميات المتراكمة ، وإنشاء مصانع إعادة استخدام ناتج تدوير هذه المخلفات فى مشروعات البناء استناداً الي الدراسات البيئية والقياسية ذات الصلة والتجارب العملية .

وأشار النجار إنه عقب نجاح التجربة سيتم الإعلان للمواطنين عن تخصيص أماكن محددة لإلقاء مخلفات الرتش بها بدلآ من إلقاءها من قبل المخالفين بالشوارع والطرق الرئيسية الأمر الذي يعكس مظهراً غير حضارياً ويكبد المحافظة مخصصات مالية نظير رفع المخلفات ويقع بالعقوبات القانونية علي المخالفين ايضا .

لافتا إلي أن مخلفات الهدم والبناء سيتم تعظيم الاستفادة الإقتصادية منها بدلاً من أن تشكل عبئا علي المحافظة ستكون مصدراً هاماً لانتاج البلدورات والانترلوك وغيرها من المواد التي يمكن استخدامها في عمليات الرصف والتطوير للشوارع .